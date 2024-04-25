Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о честности арбитров в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы высказался о работе арбитров в чемпионате Англии.

«Абсолютно не согласен с сомнением клубов АПЛ в честности судей. В каждой лиге всегда так бывает, такое будет происходить всё чаще и чаще, но, конечно, у меня никогда не было сомнений по этому поводу.

Судьи хотят выполнить свою работу как можно лучше. Они чувствуют давление, мы на данный момент оказываем на них давление из-за страсти игры, но когда я сижу здесь и размышляю, понимаю, что они стараются сделать всё возможное и находятся под пристальным вниманием.

Они совершают ошибку, им плохо. Это нормально. Когда они выполняют работу, они хотят сделать её хорошо. Игра такая сложная, быстрая решения приходится принимать в одно мгновение. Это непросто», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 4 очка. При этом у «горожан» есть две игры в запасе.

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