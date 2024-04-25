Вице-президент «Барселоны» выступил с заявлением о будущем Хави

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте объявил, что главный тренер каталонцев Хави останется в команде и продлит контракт с клубом.

«Хави останется, он очень счастлив здесь. Мы никогда не вели переговоров ни с одним другим тренером. А ещё Деку доверяет Хави. Решение подтверждено», – приводит слова Юсте журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Отметим, в январе Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение.

Действующее трудовое соглашение Хави с командой рассчитано до июня 2024 года.

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