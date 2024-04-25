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Росси: Месси и в 80 лет будет лучшим игроком на поле в МЛС

Росси: Месси и в 80 лет будет лучшим игроком на поле в МЛС
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Бывший итальянский футболист Джузеппе Росси высказался о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Если вы посмотрите на него на поле, ему может быть 80 лет, и он всё равно будет лучшим игроком на поле в МЛС. Все любят его видеть, потому что он величайший игрок всех времён. Ожидание прихода Месси в МЛС не имеет ничего общего с игрой на поле.

Если вы посмотрите на телевизионные права и товары, которые там взлетели, всё идёт так, как они планировали. Проблема, когда он закончит и захочет повесить бутсы, кто заполнит эту пустоту в МЛС, я чувствую, что это станет проблемой», — приводит слова Росси Goal со ссылкой на DAZN.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в девяти матчах, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач.

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