«Игра была равна». Генич прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА — «Спартак»

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком». Игра завершилась со счётом 0:0.

«Игра была равна. Всем спасибо», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, московские ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые за 21 год. В последний раз матч этих команды завершался со счётом 0:0 в 2003 году.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.