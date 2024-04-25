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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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«Игра была равна». Генич прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА — «Спартак»

«Игра была равна». Генич прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА — «Спартак»
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком». Игра завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Игра была равна. Всем спасибо», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, московские ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые за 21 год. В последний раз матч этих команды завершался со счётом 0:0 в 2003 году.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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