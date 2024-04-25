Федотов высказался о конкуренции Торопа и Акинфеева в ЦСКА

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0) поделился мнением о конкуренции Владислава Торопа и Игоря Акинфеева за звание основного голкипера красно-синих.

«Игорь показал сегодня свой уровень. В их конкуренции с Торопом всё происходит справедливо. Кто сыграет с «Зенитом» в Кубке? Время покажет», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.