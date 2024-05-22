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Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Аталанта» — «Байер»: Лукман оформил дубль в середине первого тайма

«Аталанта» — «Байер»: Лукман оформил дубль в середине первого тайма
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В эти минуты проходит финал Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играют на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. На момент выхода новости счёт в игре 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
2-й тайм
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'    

Уже на 12-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных.

В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» встречалась с французским «Марселем». Подопечные Джан Пьеро Гасперини в первом матче сыграли вничью (1:1), а в ответной встрече разгромили соперника со счётом 3:0. «Байер» играл с итальянской «Ромой». Первая встреча завершилась победой «Байера» со счётом 2:0, а вторая вничью — 2:2.

Действующий победитель Лиги Европы — испанская «Севилья».

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