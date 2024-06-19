Андрей Крамарич, забив гол в матче с Албанией на ЧЕ, отметился интересным достижением

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич, забив гол в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией (2:2), отметился интересным достижением. Он забил гол в свой день рождения.

Ранее на чемпионатах Европы забивали голы в свои дни рождения полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер (отличился 9 июня 2008 года), а также французский защитник Жан-Франсуа Домерг (отличился 23 июня 1984 года).

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи. На 74-й минуте нападающий сборной Хорватии Мартин Крамарич с передачи Анте Будимира сравнял счёт. Уже спустя две минуты полузащитник сборной Албании Клаус Гясула срезал мяч в свои ворота и вывел хорватов вперёд. Однако на последних компенсированных минутах матча тот же Клаус Гясула спас свою команду от поражения, забив и в чужие ворота — 2:2.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.