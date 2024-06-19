Булыкин: возможно, Абаскаль с «Гранадой» выйдет в Ла Лигу уже в следующем сезоне

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение бывшего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера испанской «Гранады».

«Абаскаль — испанец. Тем более, насколько я понимаю, «Гранада» будет играть в Сегунде. Ничего странного не вижу. Что он сделает с «Гранадой», мы посмотрим. Со «Спартаком» у него не всё получилось.

Но на родине, когда разговариваешь на испанском языке и знаешь всё в стране, может, будет легче. Возможно, выйдет в Ла Лигу с «Гранадой» уже в следующем сезоне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

«Гранада» по итогам Ла Лиги сезона-2023/2024 заняла последнее место, набрав 21 очко, и вылетела в Сегунду.