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Нойер сравнялся с Буффоном по количеству матчей на Евро среди вратарей

Нойер сравнялся с Буффоном по количеству матчей на Евро среди вратарей
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Игрок сборной Германии Мануэль Нойер сравнялся по количеству матчей в финальной части чемпионатов Европы среди вратарей с экс-голкипером национальной команды Италии Джанлуиджи Буффоном.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

Немецкий игрок вышел в стартовом составе в матче с Венгрией во 2-м туре континентального первенства. У обоих футболистов по 17 матчей в основном турнире. В следующей игре Нойер может стать единоличным рекордсменом чемпионатов Европы.

В эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Германии.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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