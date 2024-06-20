Голкипер Васютин простился с «Зенитом», в котором за 12 матчей выиграл семь трофеев

29-летний вратарь Александр Васютин отреагировал в социальных сетях на свой уход из петербургского «Зенита» в связи с завершением срока действия контракта.

«Родной Город! Родная Команда! От всей души хочу поблагодарить вас за все те моменты, которые мы прошли вместе. До новых встреч, Петербург!» — написал Васютин в тексте прощального поста.

3 июня 2024 года официальный телеграм-канал «Зенита» объявил, что голкипер Александр Васютин покидает клуб. Футболист является воспитанником клубной академии сине-бело-голубых и в России выступал только за петербуржцев. Также Александр несколько сезонов провёл в скандинавских клубах — финском «Лахти», норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене», из аренды в который вернулся в декабре 2022 года.

В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Васютина пять матчей за «Зенит» во всех турнирах (два «на ноль», семь пропущенных голов), всего за взрослую команду сине-бело-голубых он провёл 12 матчей, завоевав при этом восемь трофеев — три национальных чемпионства, два Кубка России и два Суперкубка страны.