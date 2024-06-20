ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов: сегодняшний «Зенит» — это 75% иностранцев, а «Спартак» доминировал с русскими

Титов: сегодняшний «Зенит» — это 75% иностранцев, а «Спартак» доминировал с русскими
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов сравнил нынешнюю гегемонию «Зенита» в российском футболе с доминированием красно-белых в 1990-е.

«У нас первый иностранец появился в 97-м году, Робсон. В 98-м появился ещё один — Самарони, который не был игроком старта. Был ещё Маркао. То есть те иностранцы, про которых сейчас болельщики «Зенита», если копнуть, даже и не вспомнят. Сегодняшний «Зенит» — это 75% иностранцев, ещё есть и «русские иностранцы», так что это другая ситуация, и надо признать это. Плюс тот наш русский костяк выигрывал не только чемпионат России, но и успешно играл в еврокубках. Сегодня немножко другая ситуация», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Ранее «Спартак» возглавил сербский специалист Деян Станкович. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля, завершится чемпионат 24 мая 2025 года.

Материалы по теме
Салихова — об Амарале и целях «Спартака»: главное, чтобы самурай не сделал харакири
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android