Титов: сегодняшний «Зенит» — это 75% иностранцев, а «Спартак» доминировал с русскими

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов сравнил нынешнюю гегемонию «Зенита» в российском футболе с доминированием красно-белых в 1990-е.

«У нас первый иностранец появился в 97-м году, Робсон. В 98-м появился ещё один — Самарони, который не был игроком старта. Был ещё Маркао. То есть те иностранцы, про которых сейчас болельщики «Зенита», если копнуть, даже и не вспомнят. Сегодняшний «Зенит» — это 75% иностранцев, ещё есть и «русские иностранцы», так что это другая ситуация, и надо признать это. Плюс тот наш русский костяк выигрывал не только чемпионат России, но и успешно играл в еврокубках. Сегодня немножко другая ситуация», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Ранее «Спартак» возглавил сербский специалист Деян Станкович. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля, завершится чемпионат 24 мая 2025 года.