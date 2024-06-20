«В «Химках» веселятся». Шикунов — о Глушакове в качестве играющего тренера

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о том, что игрок «Химок» Денис Глушаков будет играющим тренером в клубе.

«Что касается того, что Глушаков будет играющим тренером в «Химках», то это что-то придумали в клубе, они там веселятся. Дай бог, чтобы у Глушакова получилось в такой роли на поле, в раздевалке и коллективе. Денис – опытный футболист, который отыграл во многих больших клубах и сборной России. Глушакова берут в качестве помощника, который будет ближе к руководству, и когда нужно, чтобы вышел на поле», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее появилась информация, что Глушаков станет игроком подмосковных «Химок». Отмечалось, что полузащитник подпишет с командой контракт сроком на один год. 37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении.