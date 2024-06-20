Колыванов: у «Зенита» столетие клуба — они хотят, чтобы комар носа не подточил

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о приобретениях «Зенита» в летнее трансферное окно.

«В «Зените» хотят видеть лучших российских футболистов и иностранцев. В прошлом сезоне клуб всё выиграл, но осадочек определённый остался. В следующем году столетие клуба, поэтому они хотят сделать так, чтобы комар носа не подточил. Я желаю, чтобы другие команды тоже усиливались, чтобы была конкуренция», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе лучшего ассистента минувшего сезона РПЛ Глушенкова из «Локомотива» сегодня, 20 июня.

Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн.