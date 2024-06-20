Губерниев — об уходе Талалаева из «Химок»: руководство клуба не ведает, что творит

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался об уходе бывшего тренера «Химок» Андрея Талалаева из клуба.

«Уход Талалаева из «Химок» ошибка фундаментальная!!! Руководство клуба не ведает, что творит… Теперь будут болтаться и прозябать «Химки»… Город блестящий, командочка так себе…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня «Химки» объявили об уходе российского специалиста Андрея Талалаева и его тренерского штаба.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.