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Губерниев — об уходе Талалаева из «Химок»: руководство клуба не ведает, что творит

Губерниев — об уходе Талалаева из «Химок»: руководство клуба не ведает, что творит
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Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался об уходе бывшего тренера «Химок» Андрея Талалаева из клуба.

«Уход Талалаева из «Химок» ошибка фундаментальная!!! Руководство клуба не ведает, что творит… Теперь будут болтаться и прозябать «Химки»… Город блестящий, командочка так себе…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня «Химки» объявили об уходе российского специалиста Андрея Талалаева и его тренерского штаба.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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