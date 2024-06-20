Пресс-служба ЦСКА отреагировала на слухи о трансфере Помазуна в «Атлетико»

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на слухи о том, что голкипер команды Илья Помазун перейдёт в мадридский «Атлетико» и будет находиться на скамейке под первым номером испанцев, коим является Ян Облак.

Ранее в СМИ появилась о том, что вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к переходу из московского клуба в мадридский «Атлетико». Об этом сообщал журналист Тибо Везирян в своих социальных сетях. По данным инсайдера, «матрасники» рассматривают Помазуна в качестве дублёра для основного голкипера мадридского клуба Яна Облака. Однако, по данным «Чемпионата», представленная информация не соответствует действительности и Помазун не близок к переходу в мадридский клуб.

Напомним, в минувшем сезоне 27-летний вратарь выступал в составе «Урала» на правах аренды. Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.