Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет со Словакией на Евро-2024

Украинская футбольная ассоциация показала, в какой форме национальная команда сыграет со Словакией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

Фото: Пресс-служба УАФ в соцсетях

Напомним, матч между Словакией и Украиной состоится сегодня, 21 июня, и пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит англичанин Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Национальные команды Украины и Словакии выступают на Евро-2024 в группе E вместе со сборными Румынии и Бельгии.

В 1-м туре Украина проиграла Румынии со счётом 0:3, а Словакия с минимальным счётом обыграла Бельгию (0:1). Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.