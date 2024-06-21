Корнеев: Глушенков обладает всеми качествами, чтобы быть базовым игроком «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мнением о переходе нападающего Максима Глушенкова из стана железнодорожников в санкт-петербургский клуб.

«Глушенков обладает всеми качествами, чтобы продолжать быть топ-игроком и базовым игроком «Зенита»! Но сейчас у него будет ещё одно испытание – мотивировать себя каждый день!» – приводит слова Корнеева Metaratings.

Глушенков подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн.

С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. В общей сложности футболист провёл за железнодорожников 54 игры во всех соревнованиях. Он забил 13 мячей и отдал 26 голевых передач.

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