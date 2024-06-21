Раде Дугалич: тренер поставил Сербии не ту схему, по именам состав очень сильный

Сербский защитник Раде Дугалич, ранее выступавший за «Тосно» и «Енисей», поделился мнением об игре сборной Сербии на чемпионате Европы — 2024.

«Все хотели победить Словению, но не получилось, так как игра не пошла в нашу сторону. Думаю, что тренер поставил не ту схему, по которой мы играем. По именам состав очень сильный. Стойкович был хорошим футболистом, но как тренер – не знаю… Думаю, его просто так оставили в сборной Сербии», – приводит слова Дугалича Metaratings.

Напомним, вчера, 20 июня, в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Сербии сыграла вничью со Словенией (1:1). До этого, в игре 1-го тура сербская национальная команда уступила Англии со счётом 0:1. 25 июня сборная Сербии встретится с Данией.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы — 2024 сербская национальная команда набрала одно очко и на текущий момент занимает последнее, четвёртое место. Возглавляет группу С сборная Англии, у которой в активе четыре очка.

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