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Мбаппе показал защитную маску для лица в преддверии матча с Нидерландами на Евро-2024

Мбаппе показал защитную маску для лица в преддверии матча с Нидерландами на Евро-2024
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ранее сломавший нос, показал защитную маску для лица, в которой он может принять участие в грядущем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами. Эта встреча состоится сегодня, 21 июня.

Фото: Из личного архива

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее Мбаппе попал в заявку на матч с Нидерландами.

Вчера, 20 июня, французский нападающий провёл тренировку в защитной маске в цветах французского триколора. Однако согласно правилам УЕФА, футболист может выступать в маске только одного цвета.

Матч Нидерланды — Франция пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Матч начнётся в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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