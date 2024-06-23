Сразу пять европейских грандов претендуют на Йозуа Киммиха — журналист Плеттенберг

Интерес к 29-летнему футболисту «Баварии» Йозуа Киммиху проявляют сразу пять именитых европейских клубов, среди которых: мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент у Киммиха нет агента, поэтому клубы, претендующие на немецкого футболиста, должны вести переговоры напрямую с «Баварией».

Ранее в СМИ появилась информация, что 29-летний футболист не думает об уходе из «Баварии».

Напомним, в минувшем сезоне Киммих принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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