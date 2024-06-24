Впервые за 26 лет Италия выставила на матч Евро и ЧМ состав без игроков «Ювентуса»

Сегодня, 24 июня, сборные Хорватии и Италии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

Стартовый состав Италии на эту игру выглядит следующим образом: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко, Пеллегрини, Жоржиньо, Барелла, Дармиан, Распадори, Ретеги.

Таким образом, впервые за 26 лет Италия выставила на матч Евро и ЧМ стартовый состав без игроков «Ювентуса». Последний раз итальянцы выходили с первых минут на поле без игроков туринской команды на ЧМ-1998 (игра с Камеруном).

Напомним, хорваты и итальянцы выступают в группе B вместе с национальными командами Испании и Албании. По состоянию на сегодняшний день сборная Хорватии занимает четвёртое место в турнирной таблице, Италия располагается на второй строчке. Хорваты добыли только одно очко, сыграв вничью с албанцами, а итальянцы заработали три очка.