Сборная Англии забила четыре гола в шести матчах группового этапа за два последних Евро

Английская национальная команда забила четыре гола в шести матчах группового этапа за два последних чемпионата Европы.

На Евро-2024 сборная Англии забила два мяча в ворота соперников. Столько же «три льва» забили на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

Вчера, 25 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором английская национальная команда сыграла вничью со Словенией. При этом команды не забили ни одного гола. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции.

После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С. Словения после аналогичного количества матчей группового этапа заработала три очка и расположилась на третьей строчке.

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