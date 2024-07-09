«Атланта» из МЛС предлагает Алексею Миранчуку контракт на 4 года с зарплатой около € 3 млн

«Атланта» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Самому Миранчуку «Атланта» предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 1851 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Напомним, «Атланта» выступает в МЛС.

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