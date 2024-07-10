Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии после вылета с Евро-2024 — источник
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер принял решение завершить карьеру в национальной команде после поражения в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией (1:2), информирует журналист Кристиан Фальк в своих соцсетях.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51' 1:1 Вирц – 89' 2:1 Мерино – 119'
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет
Напомним, Испания, выбившая из турнира сборную Германии, уже вышла в финал Евро-2024. На стадии полуфинала испанцы обыграли Францию со счётом 2:1. В финале континентального первенства сборная Испании встретится с победителем противостояния Англия — Нидерланды.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого розыгрыша турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).
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