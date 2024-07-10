В «Спартаке» ответили, реально ли бороться с «Зенитом» за чемпионство в новом сезоне

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, реально ли бороться с «Зенитом» за чемпионство в сезоне-2024/2025.

— Становится ли реальным бороться за чемпионство «Спартаку» с учётом разницы в бюджете и трансферах «Зенита»?

— Это правда, что есть разница в стоимости команд и бюджете. Тем не менее мы все понимаем, какая у нас есть ответственность перед болельщиками. Те игроки, которые уже есть в составе, тоже понимают и делают всё возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что всё-таки удастся ещё усилиться, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу стартует 20 июля. 1-й тур пройдёт с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года.