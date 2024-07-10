«Локомотив» объявил о подписании долгосрочного контракта с букмекерской компанией

Букмекерская компания BetBoom стала премиальным спонсором московского «Локомотива». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Контракт заключён на четыре года. Партнёрство компании и клуба обещает стать фундаментом для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества», — написано в заявлении.

«Сотрудничество с «Локомотивом» для нас — это большой шаг в сторону развития бренда BetBoom в рамках российского футбола. Это клуб с богатой историей и крупной фан-базой, и мы планируем плодотворную работу для их дальнейшего развития», — сказал президент букмекерской компании Константин Макаров.

«Это начало большой и долгосрочной работы, направленной прежде всего на усиление взаимодействия с нашими болельщиками и повышение интереса к матчам. Мы уверены, что это сотрудничество позволит нам предложить поклонникам «Локомотива» ещё больше уникальных возможностей для участия в жизни клуба», – сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.