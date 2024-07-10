Гендир ЦСКА Бабаев: Помазун не должен сидеть на скамейке, скорее всего, он покинет команду

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что голкипер армейцев Илья Помазун, скорее всего, покинет клуб в летнее межсезонье.

— Конечно, Илье надо играть. Он один из лучших вратарей страны. Понятно, что у «Урала» получился тяжёлый сезон, особенно концовка, но Илья много выручал. Сидеть на лавке в его статусе и возрасте неправильно, поэтому найдём решение. Думаю, что вариант с очередной арендой ни для Ильи, ни для нас неинтересен. Есть определённый интерес к нему, надо немного подождать.

— Скорее всего, он покинет ЦСКА?

— Да, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Напомним, 27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по конец сезона-2024/2025. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.