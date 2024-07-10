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Агент Помазуна: ЦСКА делает ставку на Акинфеева и Торопа. Сколько людей, столько мнений

Агент Помазуна: ЦСКА делает ставку на Акинфеева и Торопа. Сколько людей, столько мнений
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, считает, что армейцы делают ставку на вратарей Игоря Акинфеева и Владислава Торопа.

«Это заявление не стало неожиданным. Есть определённое понимание, спокойно отношусь к этому. Любой агент всегда смотрит запасные варианты. В каждой команде за результат отвечает тренер. Значит, ЦСКА делает ставку на Акинфеева и Торопа. Сколько людей — столько мнений», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по конец сезона-2024/2025. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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