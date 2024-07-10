В РПЛ показали, как будет выглядеть награда лучшему игроку матча в новом сезоне

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала макет награды лучшему игроку матча в сезоне-2024/2025. Сегодня, 10 июля, стало известно, что Российская Премьер-Лига подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика».

«А вот так будет выглядеть награда лучшему игроку матча в РПЛ в сезоне-2024/2025», — написано в сообщении.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо» (56).

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля. Из Первой лиги поднялись подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».