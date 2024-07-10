ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РПЛ показали, как будет выглядеть награда лучшему игроку матча в новом сезоне

В РПЛ показали, как будет выглядеть награда лучшему игроку матча в новом сезоне
Комментарии

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала макет награды лучшему игроку матча в сезоне-2024/2025. Сегодня, 10 июля, стало известно, что Российская Премьер-Лига подписала спонсорское соглашение с пивоваренной компанией «Балтика».

«А вот так будет выглядеть награда лучшему игроку матча в РПЛ в сезоне-2024/2025», — написано в сообщении.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо» (56).

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля. Из Первой лиги поднялись подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android