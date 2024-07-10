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Мбаппе пройдёт дополнительное медобследование в «Реале» на предмет операции носа

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пройдёт дополнительное медобследование в испанском клубе. В «Реале» определят, необходима ли футболисту операция на носе. Об этом сообщила Marca.

Ожидается, что Мбаппе начнёт медицинское обследование в Мадриде во вторник, 16 июля.

Форвард сборной Франции получил повреждение носа в матче 1-го тура чемпионата Европы с национальной командой Австрии (1:0). В дальнейшем футболист выходил на поле в маске. Вчера, 9 июля, Килиан Мбаппе впервые после травмы сыграл без маски в матче 1/2 финала Евро-2024 с Испанией (1:2).

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что французский нападающий сможет принять участие в матче за Суперкубке УЕФА 14 августа. «Реал» сыграет с итальянской «Аталантой».