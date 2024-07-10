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Дидье Дешам останется главным тренером сборной Франции, несмотря на вылет с Евро-2024

Дидье Дешам останется главным тренером сборной Франции, несмотря на вылет с Евро-2024
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Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло ответил на вопрос о будущем главного тренера национальной команды Дидье Дешама. По словам функционера, специалист сохранит свой пост, несмотря на вылет с Евро-2024 на стадии полуфинала.

«Я не вижу причин ставить под сомнение действующий контракт Дешама. Результаты прошлых турниров говорят в его пользу, и цели были достигнуты. Дидье продолжит работу во главе сборной Франции», — приводит слова Диалло L'Equipe.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 французы проиграли сборной Испании со счётом 1:2. На девятой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте равенство восстановил 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

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