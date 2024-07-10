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«Реал» анонсировал презентацию Килиана Мбаппе в качестве нового игрока клуба

«Реал» анонсировал презентацию Килиана Мбаппе в качестве нового игрока клуба
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Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил дату презентации нападающего Килиана Мбаппе в качестве нового игрока клуба.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что в следующий вторник, 16 июля, в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация нашего игрока Килиана Мбаппе.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес примет Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид Сити» на официальной церемонии подписания контракта, который обозначит сотрудничество нашего нового игрока с клубом на следующие пять сезонов.

После презентации Килиан Мбаппе выступит перед представителями СМИ в пресс-центре «Сантьяго Бернабеу», — написано в заявлении «Реала».

Предыдущим клубом 25-летнего Килиана Мбаппе был французский «Пари Сен-Жермен».

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