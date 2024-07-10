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Дмитрий Черышев: сборная Уругвая — дерзкая команда, на них всегда приятно смотреть

Дмитрий Черышев: сборная Уругвая — дерзкая команда, на них всегда приятно смотреть
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Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о сборных Аргентины и Уругвая, выступающих на Кубке Америки. Аргентинцы уже вышли в финал, обыграв Канаду (2:0). Сборная Уругвая сыграет в полуфинале с Колумбией 11 июля.

«Аргентина — это великолепные исполнители, прекрасные футболисты, которые могут решить исход матча. Думаю, у Аргентины сейчас будет небольшой переход — из сборной будут уходить ветераны, а в дальнейшем эта тенденция будет немного меняться.

Но так же хороша сборная Уругвая — у них качественные исполнители. Не просто так Уругвай называют первым чемпионом мира. Там футбол есть, очень много футболистов играют в Европе. Самое главное — это дерзкая команда, на них всегда приятно смотреть», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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