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Гендиректор «Крыльев» рассказал, в каком случае возможен трансфер Сергеева из «Зенита»

Гендиректор «Крыльев» рассказал, в каком случае возможен трансфер Сергеева из «Зенита»
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о возможном трансфере нападающего Ивана Сергеева из санкт-петербургского «Зенита».

«Сергеев хороший футболист. Я уверен, что он бы нам помог. Если условия, предложенные «Зенитом», будут приемлемы для «Крыльев», то мы сможем его взять.

Я не знаю, за сколько «Зенит» хочет продавать Сергеева. Не могу оценить в процентом соотношении возможность перехода Сергеева в «Крылья». Не от нас зависит — вопрос на стороне «Зенита». Официальных обращений в «Зенит» от «Крыльев» по Сергееву не было», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 20 июля. «Крылья Советов» в 1-м туре сыграют с «Зенитом».

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