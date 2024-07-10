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Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Очень хорошо знаем друг друга». Тренер сборной Нидерландов Куман — о Саутгейте

«Очень хорошо знаем друг друга». Тренер сборной Нидерландов Куман — о Саутгейте
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о рулевом национальной команды Англии Гарете Саутгейте. Сборные Нидерландов и Англии сегодня встретятся в полуфинале чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы оба опытные тренеры, но Гарет в сборной Англии работает гораздо дольше, чем я [в сборной Нидерландов]. Мы очень хорошо знаем друг друга, и наши команды неоднократно играли друг против друга. Мы победили англичан четыре или пять лет назад в полуфинале Лиги наций [3:1]. Будем надеяться, что выиграем и в этот раз», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия состоится сегодня, 10 июля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Победитель пары в финале турнира встретится со сборной Испании.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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