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Гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи об интересе к Довбне и Крицюку

Гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи об интересе к Довбне и Крицюку
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию, согласно которой московский клуб интересуется голкиперами Александром Довбней и Станиславом Крицюком.

«Мы действительно обсуждали усиление вратарской позиции. У нас уже есть очень хорошие вратари в наличии — это Максименко и Селихов. У нас есть прекрасные среди молодых футболистов. Острой необходимости сейчас в том, чтобы покупать какого-то вратаря, у нас нет. Но на эту тему мы думаем.

Что касается слухов о Крицюке и Довбне, на данный момент никто не подписан. У агентов и посредников есть заинтересованность всегда кого-то предложить и показать. По факту это не означает, что мы сразу покупаем всех», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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