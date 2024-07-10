Игрок сборной Франции Фофана согласовал контракт с «Миланом» — Фабрицио Романо

25-летний опорный полузащитник «Монако» и сборной Франции Юссуф Фофана согласовал контракт с «Миланом», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист принял предложение итальянского клуба. Переговоры с «Монако» продолжаются. Сообщается, что французский клуб отклонил запрос об игроке от «Ноттингем Форест» на сумму € 30 млн, поскольку Фофана заинтересован в переходе в «Милан».

Футболист принял участие в трёх матчах за сборную Франции на чемпионате Европы в Германии, с которой дошёл до 1/2 финала турнира.

В текущем сезоне Фофана провёл за «Монако» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.