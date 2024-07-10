«Она была сказана в другом контексте». Кержаков — о фразе Медведева про «импотентов»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал информацию об оскорбительном обращении к футболистам команды со стороны председателя правления клуба Александра Медведева после поражения «Зенита» в матче 28-го тура прошлого сезона РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Она была сказана в другом контексте. Вы думаете, он пришёл и сказал: «Вы — импотенты»? Конечно, нет, полный бред. Так что давайте закроем эту тему», — приводит слова Кержакова Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что Медведев назвал футболистов сине-бело-голубых «импотентами» в раздевалке после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором санкт-петербургский клуб уступил ЦСКА со счётом 0:1. Отмечалось, что после игры в раздевалке состоялся «тяжёлый разговор между председателем правления клуба и командой». Иностранным футболистам «Зенита» Медведев объяснил, что импотенты «это те, кто хочет, но не может».

В сезоне-2023/2024 чемпионата России «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей.