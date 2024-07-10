Видео гола Месси в ворота сборной Канады в матче 1/2 финала Кубка Америки

Сегодня, 10 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Канады в полуфинальном матче Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 2:0.
Один из забитых мячей на свой счёт записал нападающий аргентинцев Лионель Месси.
Представляем вашему вниманию видео гола Месси:
Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Таким образом, Аргентина вышла во второй финал Копы подряд. В 2021 году аргентинцы выиграли трофей, обыграв в решающем матче сборную Бразилии (1:0).
В нынешнем розыгрыше Аргентина сыграет в финале с победителем матча Уругвай – Колумбия, который состоится 11 июля.
Всего же сборная Аргентины выигрывала Копу 15 раз, являясь самой титулованной командой турнира вместе со сборной Уругвая.