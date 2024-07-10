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Видео гола Месси в ворота сборной Канады в матче 1/2 финала Кубка Америки

Сегодня, 10 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Канады в полуфинальном матче Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 2:0.

Один из забитых мячей на свой счёт записал нападающий аргентинцев Лионель Месси.

Представляем вашему вниманию видео гола Месси:

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, Аргентина вышла во второй финал Копы подряд. В 2021 году аргентинцы выиграли трофей, обыграв в решающем матче сборную Бразилии (1:0).

В нынешнем розыгрыше Аргентина сыграет в финале с победителем матча Уругвай – Колумбия, который состоится 11 июля.

Всего же сборная Аргентины выигрывала Копу 15 раз, являясь самой титулованной командой турнира вместе со сборной Уругвая.