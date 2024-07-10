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Вратарь Аргентины Мартинес поцеловал Месси в шею после матча с Канадой на Кубке Америки

Вратарь Аргентины Мартинес поцеловал Месси в шею после матча с Канадой на Кубке Америки
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поцеловал в шею капитана национальной команды Лионеля Месси во время пресс-конференции после матча с Канадой в полуфинале Кубка Америки — 2024. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу аргентинцев.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 22'     2:0 Месси – 51'    

Таким образом, Аргентина вышла во второй финал Копы подряд. В 2021 году аргентинцы выиграли трофей, обыграв в решающем матче сборную Бразилии (1:0).

В нынешнем розыгрыше Аргентина сыграет в финале с победителем матча Уругвай – Колумбия, который состоится 11 июля.

Напомним, аргентинцы являются действующими победителями Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

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