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Вратарь Аргентины Мартинес поцеловал Месси в шею после матча с Канадой на Кубке Америки

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поцеловал в шею капитана национальной команды Лионеля Месси во время пресс-конференции после матча с Канадой в полуфинале Кубка Америки — 2024. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу аргентинцев.

Таким образом, Аргентина вышла во второй финал Копы подряд. В 2021 году аргентинцы выиграли трофей, обыграв в решающем матче сборную Бразилии (1:0).

В нынешнем розыгрыше Аргентина сыграет в финале с победителем матча Уругвай – Колумбия, который состоится 11 июля.

Напомним, аргентинцы являются действующими победителями Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.