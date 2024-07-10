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Калачёв: «Химки» благодаря трансферам возрастных игроков не будут болтаться внизу РПЛ

Калачёв: «Химки» благодаря трансферам возрастных игроков не будут болтаться внизу РПЛ
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Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал трансферную политику «Химок».

«Что касается «Химок», которые в основном подписывают возрастных футболистов, то клуб делает это в силу своих возможностей. Сейчас есть не такой большой выбор на трансферном рынке. Многие команды укомплектованы, а некоторые продолжают усиливаться. Но в любом случае эти приобретения являются усилениями. Я думаю, что «Химки» не будут болтаться внизу турнирной таблицы РПЛ», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Этим летом «Химки» пополнили голкипер Никита Кокарев, защитники Александр Филин, Неманья Анджелкович, полузащитники Резиуан Мирзов, Артур Юсупов, Денис Глушаков и нападающий Антон Заболотный.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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