«Ему не место в команде». Мэр Марселя — о возможном трансфере игрока «МЮ» Гринвуда в клуб

Мэр Марселя Бенуа Пайян критично высказался о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, выступавшего в минувшем сезоне за «Хетафе» на правах аренды, в одноименный клуб.

«Поведение Гринвуда отвратительно, неприемлемо. Он бил свою жену… Я видел фотографии, и они глубоко потрясли меня. Обращаться со своей женой подобным образом недостойно мужчины, и ему не место в этой команде. Такое поведение не соответствует ценностям «Марселя». Это позор. Я попрошу президента клуба Пабло Лонгорию не нанимать Гринвуда. Не хочу, чтобы моя родная команды была опозорена тем, что кто-то бьет свою жену», — приводит слова Пайяна интернет-издание RMC Sport.

Ранее журналист Дэвид Орнштейн сообщал, что «Марсель» достиг соглашения «Манчестер Юнайтед» о переходе Гринвуда.

Напомним, в минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.