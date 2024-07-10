Юран: сборная Бразилии становится всё хуже и хуже, а Уругвай может зацепить Аргентину

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о фаворитах Кубка Америки по футболу — 2024. Напомним, в нынешнем розыгрыше Аргентина сыграет в финале с победителем матча Уругвай – Колумбия, который состоится 11 июля.

«Уругвай — крепкая команда. С Аргентиной всё понятно — они всегда фавориты. К сожалению, сборная Бразилии становится всё хуже и хуже — сначала Чемпионат мира, а теперь Кубок Америки. Я бы не стал зацикливаться на отсутствии нового Неймара или Пеле — такого нового можно ждать 50 лет. Надо уделять больше внимания командным действиям, а не индивидуальным. Футбол — коллективный вид спорта, и выигрывает команда.

Думаю, Уругвай пройдёт в финал, а Аргентине будет очень непросто. Что мне всегда нравилось у сборной Уругвая, они — рабочие лошадки и бойцы. Думаю, Уругвай может зацепить Аргентину», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.