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Юран: сборная Бразилии становится всё хуже и хуже, а Уругвай может зацепить Аргентину

Юран: сборная Бразилии становится всё хуже и хуже, а Уругвай может зацепить Аргентину
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Российский тренер Сергей Юран поделился мнением о фаворитах Кубка Америки по футболу — 2024. Напомним, в нынешнем розыгрыше Аргентина сыграет в финале с победителем матча Уругвай – Колумбия, который состоится 11 июля.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уругвай — крепкая команда. С Аргентиной всё понятно — они всегда фавориты. К сожалению, сборная Бразилии становится всё хуже и хуже — сначала Чемпионат мира, а теперь Кубок Америки. Я бы не стал зацикливаться на отсутствии нового Неймара или Пеле — такого нового можно ждать 50 лет. Надо уделять больше внимания командным действиям, а не индивидуальным. Футбол — коллективный вид спорта, и выигрывает команда.

Думаю, Уругвай пройдёт в финал, а Аргентине будет очень непросто. Что мне всегда нравилось у сборной Уругвая, они — рабочие лошадки и бойцы. Думаю, Уругвай может зацепить Аргентину», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сетка плей-офф Кубка Америки по футболу - 2024
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