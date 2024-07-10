Ди Мария заплакал во время интервью после выхода Аргентины в финал Кубка Америки — 2024

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария заплакал во время интервью после выхода своей национальной команды в финал Кубка Америки — 2024. В ночь с 9 на 10 июля мск в полуфинале Копа Америка аргентинцы переиграли сборную Канады со счётом 2:0.

Ранее Анхель Ди Мария сообщал о своих планах завершить карьеру в сборной Аргентины после Кубка Америки — 2024. 36-летний вингер дебютировал за «альбиселесте» в сентябре 2008 года и провёл в футболке национальной команды 144 матча, записав на свой счёт 31 гол и 32 результативных паса.

В финале Копа Америка — 2024 сборная Аргентины в ночь с 14 на 15 июля мск встретится с победителем матча Уругвай — Колумбия.

Напомним, аргентинцы являются действующими победителями Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.