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Видеообзор победы сборной Аргентины над Канадой в матче 1/2 финала Кубка Америки

Видеообзор победы сборной Аргентины над Канадой в матче 1/2 финала Кубка Америки
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Завершился первый полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Аргентины и Канады. Игра проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступал Пьеро Маса Гомес из Чили. Встреча завершилась победой аргентинцев со счётом 2:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 22'     2:0 Месси – 51'    

На 23-й минуте счёт в матче с передачи аргентинского хавбека Родриго Де Пауля открыл форвард Хулиан Альварес. На 51-й минуте встречи звёздный форвард Лионель Месси упрочил преимущество номинальных хозяев, забив с передачи Энцо Фернандеса и установив окончательный результат.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, сборная Аргентины стала первым финалистом Копы-2024. В финале турнира команда Лионеля Скалони встретится с победителем встречи между Уругваем и Колумбией.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Сетка плей-офф Кубка Америки — 2024
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