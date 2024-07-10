ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Давайте не будем распускать сопли». Галактионов — об уходе футболистов из «Локомотива»

«Давайте не будем распускать сопли». Галактионов — об уходе футболистов из «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе футболистов из клуба после товарищеского матча с сербским «Партизаном». Этим летом команду покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Вильсон Изидор, Рифат Жемалетдинов и другие.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
10 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Салданья – 30'     1:1 Ковачевич – 90+3'    

«Уже говорил об уходах футболистов из команды. Давайте не будем распускать сопли. Нам надо работать, играть и побеждать. Нужно организовать, дисциплинировать тех ребят, которые у нас есть, быть физически готовыми и в любом случае мы точно потреплем нервы. Надо двигаться вперёд.

Конечно, мы ждём усиления, проговаривали это с клубом. Но и верим в тех ребят, которые у нас есть», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android