«Давайте не будем распускать сопли». Галактионов — об уходе футболистов из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе футболистов из клуба после товарищеского матча с сербским «Партизаном». Этим летом команду покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Вильсон Изидор, Рифат Жемалетдинов и другие.

«Уже говорил об уходах футболистов из команды. Давайте не будем распускать сопли. Нам надо работать, играть и побеждать. Нужно организовать, дисциплинировать тех ребят, которые у нас есть, быть физически готовыми и в любом случае мы точно потреплем нервы. Надо двигаться вперёд.

Конечно, мы ждём усиления, проговаривали это с клубом. Но и верим в тех ребят, которые у нас есть», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.