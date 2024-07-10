«Давайте не будем распускать сопли». Галактионов — об уходе футболистов из «Локомотива»
Поделиться
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе футболистов из клуба после товарищеского матча с сербским «Партизаном». Этим летом команду покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Вильсон Изидор, Рифат Жемалетдинов и другие.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
10 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Салданья – 30' 1:1 Ковачевич – 90+3'
«Уже говорил об уходах футболистов из команды. Давайте не будем распускать сопли. Нам надо работать, играть и побеждать. Нужно организовать, дисциплинировать тех ребят, которые у нас есть, быть физически готовыми и в любом случае мы точно потреплем нервы. Надо двигаться вперёд.
Конечно, мы ждём усиления, проговаривали это с клубом. Но и верим в тех ребят, которые у нас есть», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Комментарии
- 10 июля 2024
-
19:42
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:20
-
19:17
-
19:12
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:40
-
18:40
-
18:38
-
18:35
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:51
-
17:46
-
17:45
-
17:39