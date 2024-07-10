Кейн обошёл Зидана, Торреса, ван Бастена в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы

В эти минуты идёт матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии. На момент написания новости счёт в матче — 1:1. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил гол в этой игре. Этот мяч позволил ему войти в топ-6 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы.

В активе Гарри Кейна шесть забитых мячей. Это больше чем у Зинедина Зидана (Франция), Фернандо Торреса (Испания), Марко ван Бастена (Нидерланды).

На седьмой минуте открыл счёт в матче полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс, пробив из-за пределов штрафной площади соперника в дальнюю девятку. На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

На 22-й минуте полузащитник сборной Англии Фил Фоден бил по пустым воротам, однако нидерландский защитник Дензел Думфрис вынес мяч с линии ворот.

Сборная Нидерландов на пути к полуфиналу обыграла в плей-офф Евро-2024 национальные команды Румынии (3:0) и Турции (2:1). Англичане в 1/8 финала победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1 д. вр.), а в 1/4 финала прошли Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) в серии послематчевых пенальти.