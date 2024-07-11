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Игроки сборной Уругвая подрались с фанами Колумбии после проигранного полуфинала Копы-2024

Игроки сборной Уругвая подрались с фанами Колумбии после проигранного полуфинала Копы-2024
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В ночь с 10 на 11 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Уругвая и Колумбии. После окончания встречи произошла потасовка между футболистами сборной Уругвая и колумбийскими болельщиками, при этом уругвайцы в ходе конфликта поднялись на трибуны. В числе принявших участие в инциденте игроков национальной командой Уругвая были Дарвин Нуньес и Рональд Араухо.

Игра завершилась победой со счётом 1:0 национальной команды Колумбии, которая вышла в финал турнира. Единственный гол забил на 39-й минуте Хефферсон Лерма, весь второй тайм колумбийцы провели в меньшинстве после удаления Даниэля Муньоса.

Трансляция матча Уругвай – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

Сборная Колумбии встретится в финале Копа Америка — 2024 со сборной Аргентины, Уругвай сыграет с Канадой в матче за третье место.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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