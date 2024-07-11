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Сборная Колумбии не проигрывает 28 матчей, последнее поражение — от Аргентины

Сборная Колумбии не проигрывает 28 матчей, последнее поражение — от Аргентины
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В ночь с 10 на 11 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Уругвая и Колумбии. Встреча завершилась победой со счётом 1:0 национальной команды Колумбии, которая вышла в финал турнира. Единственный гол колумбийцев забил на 39-й минуте полузащитник Хефферсон Лерма, весь второй тайм «кофейщики» провели в меньшинстве после второй жёлтой карточки правого защитника Даниэля Муньоса на 45+1-й минуте.

Кубок Америки — 2024 . 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Лерма – 39'    
Удаления: нет / Муньос – 45+1'

Тем самым сборная Колумбии продлила свою серию без поражений во всех турнирах, которая после победы над Уругваем составляет 28 игр. Эта серия включает 22 выигранных матча и шесть ничьих. При этом колумбийцы выиграли 12 из последних 13 матчей.

Последнее поражение сборная Колумбии потерпела 2 февраля 2022 года в выездном матче квалификационного турнира ЧМ-2022 со сборной Аргентины (0:1). В ночь с 14 на 15 июля мск колумбийцы впервые с того момента вновь встретятся с «альбиселесте» в рамках финала Копа Америка — 2024.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь Кубка Америки — 2024
Турнирная сетка Кубка Америки — 2024
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