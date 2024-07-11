Сборная Колумбии не проигрывает 28 матчей, последнее поражение — от Аргентины

В ночь с 10 на 11 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился второй полуфинальный матч Кубка Америки — 2024, в котором встречались сборные Уругвая и Колумбии. Встреча завершилась победой со счётом 1:0 национальной команды Колумбии, которая вышла в финал турнира. Единственный гол колумбийцев забил на 39-й минуте полузащитник Хефферсон Лерма, весь второй тайм «кофейщики» провели в меньшинстве после второй жёлтой карточки правого защитника Даниэля Муньоса на 45+1-й минуте.

Тем самым сборная Колумбии продлила свою серию без поражений во всех турнирах, которая после победы над Уругваем составляет 28 игр. Эта серия включает 22 выигранных матча и шесть ничьих. При этом колумбийцы выиграли 12 из последних 13 матчей.

Последнее поражение сборная Колумбии потерпела 2 февраля 2022 года в выездном матче квалификационного турнира ЧМ-2022 со сборной Аргентины (0:1). В ночь с 14 на 15 июля мск колумбийцы впервые с того момента вновь встретятся с «альбиселесте» в рамках финала Копа Америка — 2024.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.