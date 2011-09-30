Польская "Краковия" рассталась с украинским тренером

Аутсайдер польского чемпионата — ФК «Краковия» — после седьмого тура чемпионата принял решение расстаться с главным тренером команды, украинским специалистом Юрием Шаталовым.
Причиной отставки стал неудачный старт команды, которая после семи туров с двумя очками занимает последнее место в чемпионате Польши. Прошлый сезон Шаталов начал в качестве тренера «Полонии» (Бытома), но потом его переманила «Краковия», которая тогда тоже прочно обосновалась на последнем месте. Во втором круге Шаталову удалось поднять клуб из зоны вылета, и в итоге «Краковия» осталась в высшей лиге, сообщает allplayers.in.ua.
Юрий Шаталов является воспитанником донецкого «Шахтёра», выступал за клубы «Подолье», «Кривбасс», «Новатор» и «Пардаугаву». В начале 90-х он перебрался в Польшу, где играл за «Варту» из Познани и «Амику» из Вронки. Тренерскую карьеру Шаталов начал в «Амике», где был играющим тренером во второй команде. До «Полонии» тренировал «Ягеллонию» (1-я лига), «Канию» и «Промене».
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